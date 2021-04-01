Бюджет Львовской области перевыполнен по доходам впервые за последние 12 месяцев – глава обладминистрации

Впервые за последние 12 месяцев бюджет Львовской области перевыполнен по доходам, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на главу ОГА Максима Козицкого.

"Такого высокого уровня перевыполнения плана по областному бюджету не было более двух лет. По сравнению с соответствующим периодом минувшего года поступления в бюджет возросли 417 млн грн, или на 10,2%. Такой позитивной динамики мы не наблюдали с 1 апреля прошлого года!", - цитирует Козицкого пресс-служба.

По ее данным, в первом квартале 2021 года в общий фонд бюджета Львовской области поступило 4,5 млрд грн налогов и сборов, что составило 101,9% от плана.

В общей сложности за первый квартал в бюджет области поступило 11,9 млрд грн налогов и сборов, что на 2,6 млрд грн больше, чем за первый квартал 2020 года.