Экономика

15:54 01.04.2021

Украина через 3 года начнет покрывать дефицит э/э импортом из-за невыполнения НПСВ – главный диспетчер "Укрэнерго"

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Украина через 3 года начнет покрывать дефицит э/э импортом из-за невыполнения НПСВ – главный диспетчер "Укрэнерго"

Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения Национального плана сокращения выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ) на ТЭС.

Такое мнение высказал директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в ходе ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым в четверг.

"Может возникнуть ситуация, когда уже через три года система будет иметь  недостаточно тепловой генерации. Единственным способом покрыть наше потребление без отключения потребителей - получение электроэнергии от соседей. Мы будем вынуждены получать часть энергии для покрытия спроса именно за счет импорта", - сказал он.

По словам Зайченко, в Украине в последние годы не выполняется НПСВ. В случае продолжения этой тенденции тепловым генкомпаниям не удастся сохранить в эксплуатации порядка 12 ГВт необходимых мощностей на ТЭС для покрытия пиковых и полупиковых нагрузок с целью сбалансированной работы энергосистемы.

В ходе ток-шоу аналогичное мнение также высказал член дирекции ПАО "Центрэнерго" Сергей Колесников.

"Через два-три года будет уже сложно обеспечить легитимную работу 12 ГВт тепловых энергоблоков. Следующий отопительный зимний период этим составом оборудования, в разрезе экологии, мы еще пройдем. Однако через год-два сделать это будет уже затруднительно", − подчеркнул он.

Общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в рамках НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. При этом наиболее высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены.

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #дефицит
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