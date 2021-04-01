Экономика

12:19 01.04.2021

Участники финрынка просят руководство Рады содействовать возвращению законопроекта о финуслугах на доработку

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Участники финрынка просят руководство Рады содействовать возвращению законопроекта о финуслугах на доработку

Объединение участников финансового рынка (ОУФР) предлагает инициировать и поддержать решение о возвращении законопроекта "О финансовых услугах и финансовых компаниях" (№ 5065) на доработку, соответствующая позиция выражена в письме, направленном ОУФР в аппарат Верховной Рады и парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности.

По мнению участников объединения, предлагаемые законопроектом нормы регулирования взаимоотношений между участниками рынков финансовых услуг носят исключительно точечный и редакционный характер. В частности, речь идет о нормах, касающихся защиты прав и законных интересов клиентов (потребителей), в части предоставления полной и комплексной информации о деятельности компаний, требований к договорам, распространению информации и пр.; привлечения поставщиками финансовых услуг средств и установления соответствующих ограничений, внешнего аудита, саморегулирования на рынках финансовых услуг и т.п.

Авторы письма отмечают, что ключевое отличие законопроекта от действующего закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" состоит в наделении Нацбанка безграничными дискреционными полномочиями в сфере регулирования и надзора на рынках финуслуг. "Поскольку в большинстве положений законопроект содержит декларативные нормы со ссылкой на регулирование посредством нормативно-правовых актов регулятора, он фактически наделяет НБУ полномочиями Верховной Рады", - отмечается в письме.

Кроме того, по мнению его авторов, законопроект № 5065 не содержит норм, касающихся порядка разработки, рассмотрения и принятия нормативно-правовых актов НБУ, которые с 2014 года не согласуются с Антимонопольным комитетом, Государственной регуляторной службой, не регистрируются Минюстом, а контроль за их исполнением возложен на сам Нацбанк. "В результате НБУ имеет право самостоятельно устанавливать и изменять правила, контролировать их выполнение и применять меры воздействия, что противоречит общим принципам распределения полномочий и установления на уровне законов правовых основ и гарантий предпринимательства, правилам конкуренции", - отмечается в обращении.

Помимо того, серьезную обеспокоенность у членов ОУФР вызывают нормы законопроекта, предусматривающие преобразование кредитного реестра НБУ в государственное монопольное бюро кредитных историй путем установления для него привилегированных условий деятельности. "Данная норма не согласуется с законом "О защите экономической конкуренции", положением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и может привести к уничтожению индустрии бюро кредитных историй, которая на таких условиях не сможет конкурировать с НБУ", - говорится в письме.

Кроме того, отмечают его авторы, законопроект не предусматривает никаких механизмов досудебной защиты интересов участников финансовых рынков - как поставщиков, так и потребителей финансовых услуг, в частности, возможности обжаловать действия регулятора в досудебном порядке, использовать апелляционные процедуры, возможность не допустить вступления в силу нормативных актов регулятора без госрегистрации в Минюсте и пр. И хотя участники рынков финуслуг могут оспорить решение НБУ в судебном порядке, согласно ч. 2 ст. 74 закона "О Национальном банке Украины", такое обжалование решения, акта или действия НБУ не приостанавливает их исполнения, фактически лишая суд права принять такой меры обеспечения административного иска как приостановление действия решения НБУ. Все это не позволяет достичь баланса интересов между государством и участниками рынков финансовых услуг, отмечают в ОУФР.

Теги: #законопроект #финрынок
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