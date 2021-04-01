Экономика

11:12 01.04.2021

"Укрзализныця" увеличивает суточные для своих сотрудников на 25%

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"Укрзализныця" увеличивает суточные для своих сотрудников на 25%

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 1 апреля увеличивает размер суточных для сотрудников компании, которые имеют передвижной или разъездной характер работы или работают по вахтовому методу, с 200 до 250 грн, сообщила пресс-служба УЗ в четверг.

В сообщении говорится, что таких сотрудников в "Укрзализныци" более 57 тыс. Среди них: путейщики, машинисты, электромонтеры, проводники и другие работники производственных профессий.

Как отметил и. о. главы правления компании Иван Юрик, следующее - повышение зарплаты железнодорожникам, запланированное на июнь 2021 года.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" с 15 апреля намерено возобновить пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Теги: #суточные #укрзализныця
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