Новые приемные отделения вскоре получат пять больниц в Киевской области

В Киевской области в ходе реализации программы "Большое строительство" на завершающей стадии находится модернизация приемных отделений в пяти опорных медицинских учреждениях, три из них будут открыты в ближайшее время.

Как сообщает Киевская облгосадминистрация, в частности, в Ирпенской центральной городской больнице, а также Обуховской и Тетиевской центральных районных больницах степень строительной готовности находится в пределах от 94% до 99%.

После завершения строительных работ приемные отделения будут оснащены современным диагностическим оборудованием.

В ОГА напоминают, что в рамках "Большого строительства" реконструкция приемных отделений в Киевской области началась еще в 2020 году. Тогда работы начались одновременно в 12 больницах. За прошлый год семь отделений уже были введены в эксплуатацию. Обновленные приемные отделения были открыты в Белоцерковской больнице №2, Бориспольской многопрофильной клинической больнице, а также Броварской, Вышгородской, Иванковской, Макаровской и Мироновской центральных районных больницах.

"Вопросу развития медицинской инфраструктуры долгое время не уделялось должного внимания. Однако благодаря инициативе президента в прошлом году по всей Украине начались активные работы в направлении развития этой сферы. И наша область не стала исключением. В этом году продолжаем совершенствовать медицинские учреждения нашей области, ведь от этого зависит здоровье и жизнь жителей Киевщины", - цитирует заместителя главы Киевской ОГА Андрея Лесовика пресс-служба.

Как сообщал заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко, всего в Украине в 2021 году планируется реконструировать и модернизировать 177 приемных отделений.