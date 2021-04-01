Экономика

10:06 01.04.2021

Комитет Рады по нацбезопасности приступит к рассмотрению плана оборонных закупок в апреле - Безуглая

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Комитет Рады по нацбезопасности приступит к рассмотрению плана оборонных закупок в апреле - Безуглая

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в апреле приступит к рассмотрению плана по оборонным закупкам, сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция “Слуга народа”).

"...с планом по оборонным закупкам в этом году будет все нормально (уже с апреля приступим к его рассмотрению)”, - сказала Безуглая в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Она подчеркнула, что формирование плана оборонных закупок трудоемкий и длительный процесс, включающий в себя согласование общего плана, парламентский надзор и контроль, в том числе, за научно-исследовательскими работами по вооружению и технике.

По ее словам, закон "Об оборонных закупках “опередил время”.

“Закон начал действовать с первого января, но министерства не были готовы к такому прыжку. Несмотря на то, что … у них в запасе было еще полгода, чтобы подготовить тщательно подзаконные акты. Да, они что-то подготовили, но неправильно, что-то не доделали, что-то пробовали отложить… А с нового года включился режим, который работает во многих странах - есть документ, есть программа - получаешь деньги, нет программы - не получаешь деньги и соответственно просто не освоишь бюджет”, - рассказала народный депутат.

Она отметила, что в результате министерства ускорили подготовку новых подзаконных актов и Кабинет министров недавно утвердил их основной пакет.

Теги: #оборонные_закупки
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