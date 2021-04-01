Getin Holding нанял Rothschild для поиска нового покупателя украинского Идея Банк из-за отказа предыдущего

Претендент на покупку Идея Банка (Львов) и ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС, Киев) проинформировал их материнский Getin Holding S.A. (Польша) о том, что не будет подавать обязывающее предложение об их приобретении, говорится в сообщении Getin Holding на Варшавской фондовой бирже.

"В связи с окончанием переговоров истекло предоставленное претенденту эксклюзивное право на ведение переговоров", – отмечается в документе.

"(Правлением) принято решение продолжить процесс продажи акций Идея Банк Украина и участия в НФС, а также поручить Rothschild&Co дальнейшие действия по продаже 100% акций Идея Банка Украина и 100% доли в НФС, в том числе, в частности, ведение переговоров с другими потенциальными инвесторами", – информирует Getin Holding.

Как сообщалось, Getin Holding S.A. 5 февраля 2021 года подписал договор о намерениях с неназываемым украинским покупателем о продаже 100% Идея Банка НФС. Согласно данным источников на рынке, вероятным покупателем банка выступал Альфа Банк, однако официальное подтверждение этой информации отсутствует.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (7,914 млрд грн) Идея Банк занимал 25-е место среди 73 действующих банков.

Компания НФС занимается восстановлением долга, финансовым и страховым посредничеством.

В середине марта Getin Holding принял решение о выплате банком и НФС дивидендов от прибыли 2020 года в размере соответственно 150 млн грн и 153,47 млн грн. Чистая прибыль Идея Банка и НФС по итогам 2020 года составила 396,27 млн грн, чистый процентный – 1 млрд 412,86 млн грн, чистый комиссионный доход – 340,97 млн грн, средства клиентов – 3 млрд 814,04 млн грн.