Биткойн все ближе к $60 тыс. благодаря растущему признанию криптовалют в мире

Курс биткойна продолжает бить рекорды, приближаясь к отметке в $60000, на фоне растущего признания криптовалют платежными системами и институциональными инвесторами.

По данным CoinDesk на вечер среды, стоимость биткойна составляла $58 968. Ранее в среду курс поднимался до $59 344.

С начала 2021 года биткойн подорожал более чем на 100%, причем лишь в марте его стоимость увеличилась на 27%. Для сравнения: фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в этом году на 7%, S&P 500 - на 4%.

"Биткойн превосходно начал год, и будущее для криптовалюты выглядит все лучше и лучше", - отмечает главный экономист Investing.com Самуэль Индик.

"Собственно не будет удивительно, если курс биткойна достигнет $100 000 к концу текущего года, поскольку криптовалюты привлекают все больше внимания компаний, а также институциональных и розничных инвесторов", - добавил эксперт.

Ранее на этой неделе Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, объявила, что начнет производить расчеты по транзакциям в стейблкойнах (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). В рамках пилотной программы Visa будет использовать USD Coin, криптовалюту, обеспеченную долларом США, для проведения операций с использованием блокчейна с открытым кодом Ethereum при поддержке криптовалютной платформы Crypto.com и банка цифровых активов Anchorage.

Во вторник PayPal Holdings Inc. сообщила, что даст возможность своим американским клиентам оплачивать покупки криптовалютами. Клиенты PayPal в США смогут использовать криптовалюты из мобильных кошельков для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой, начиная уже с 30 марта.

Тем временем, биржевой оператор CME Group в среду объявил о намерении запустить микрофьючерсы на биткойн. Торги контрактами на одну десятую биткойна начнутся на бирже с 3 мая, сообщила CME.

Растущий интерес к криптовалютам проявляют также крупнейшие инвестбанки Уолл-стрит. Так, по данным MarketWatch, Goldman Sachs Group Inc. уже во втором квартале текущего года начнет предлагать своим состоятельным клиентам возможность инвестиций в биткойн и другие криптовалюты.

Ранее Goldman назначил главой группы цифровых активов в подразделении управления состояниями Мэри Рич, которая будет "работать совместно с советниками, чтобы разъяснить клиентам устройство блокчейна, а также экосистемы цифровых активов", отмечается во внутреннем документе инвестбанка, оказавшемся в распоряжении MarketWatch.

Канадский разработчик блокчейн-технологий Dapper Labs Inc. на этой неделе сообщил о привлечении финансирования в размере $305 млн от инвесторов, в число которого входят легенды Национальной баскетбольной ассоциации США (НБА) Майкл Джордан и Кевин Дюрант, а также звезды Голливуда Эштон Кэтчер, Уилл Смит и другие.

В рамках прошедшего инвестраунда Dapper Labs была оценена в $2,6 млрд.

Сооснователь и бывший CEO криптовалютной биржи BTCC Бобби Ли полагает, что на фоне текущего "бычьего" тренда курс биткойна может подняться до $300 000. Он предупреждает, однако, что разрыв рыночного "пузыря" приведет к снижению стоимости биткойна в течение нескольких лет.