Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

Украина расширила перечень запрещенных к импорту товаров из РФ в рамках системного пересмотра этого списка и в дальнейшем может добавить в него новые позиции, сказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Это был периодический системных обзор этих товаров, на которые есть целесообразность расширения товаров. Этот круг товаров расширяется в соответствии с анализом рыночной ситуации. С одной стороны, РФ постоянно расширяет круг запрещенных к ввозу товаров, с другой – сами участники рынка также предоставляют аргументы, что есть необходимость таких запретов", – сказал он.

"Это системная работа, поэтому можно в дальнейшем ожидать расширения этого списка", – добавил в торгпред.

Как сообщалось, Кабинет министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага. Перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками, а также рядом других позиций.

Согласно данным Госстата за второе полугодие 2020 года, РФ импортировала в Украину масла на $0,1 тыс., поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной торговли на $78,5тыс., моющие средства и средства для чистки, расфасованные для розничной торговли на $3,5 млн.