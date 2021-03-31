Экономика

19:01 31.03.2021

Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

1 мин читать
Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

Украина расширила перечень запрещенных к импорту товаров из РФ в рамках системного пересмотра этого списка и в дальнейшем может добавить в него новые позиции, сказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Это был периодический системных обзор этих товаров, на которые есть целесообразность расширения товаров. Этот круг товаров расширяется в соответствии с анализом рыночной ситуации. С одной стороны, РФ постоянно расширяет круг запрещенных к ввозу товаров, с другой – сами участники рынка также предоставляют аргументы, что есть необходимость таких запретов", – сказал он.

"Это системная работа, поэтому можно в дальнейшем ожидать расширения этого списка", – добавил в торгпред.

Как сообщалось, Кабинет министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага. Перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками, а также рядом других позиций.

Согласно данным Госстата за второе полугодие 2020 года, РФ импортировала в Украину масла на $0,1 тыс., поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной торговли на $78,5тыс., моющие средства и средства для чистки, расфасованные для розничной торговли на $3,5 млн.

Теги: #рф #торгпред #импорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 31.03.2021
Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

11:47 31.03.2021
Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

00:47 31.03.2021
Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

20:13 30.03.2021
Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

13:59 30.03.2021
РФ в апреле может стать самым крупным экспортером электроэнергии в Украину

РФ в апреле может стать самым крупным экспортером электроэнергии в Украину

12:54 29.03.2021
МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

16:51 28.03.2021
В Минобороны РФ сообщили о выводе десантников из Беларуси после учений

В Минобороны РФ сообщили о выводе десантников из Беларуси после учений

17:21 26.03.2021
РФ - главная угроза для Соединенного Королевства в киберпространстве - британский центр

РФ - главная угроза для Соединенного Королевства в киберпространстве - британский центр

11:59 26.03.2021
СБУ предотвратила незаконный экспорт украинских агрегатов для кораблей в РФ

СБУ предотвратила незаконный экспорт украинских агрегатов для кораблей в РФ

09:35 26.03.2021
Семьи Медведчука и Козака в период оккупации Крыма получили контроль над крупным нефтяным бизнесом в РФ – СМИ

Семьи Медведчука и Козака в период оккупации Крыма получили контроль над крупным нефтяным бизнесом в РФ – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

Новая администрация США изучает способы расширения финподдержки Украины, но практика госгарантий пока прекращена – советница посольства США

Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

АМКУ оштрафовал сети АЗС группы "Приват" на 4,7 млрд грн за согласованное установление цен в 2016г

ПОСЛЕДНЕЕ

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Глава профильного комитета Рады исключает возможность возврата к переходному периоду для маркировки е-сигарет

Сбережения украинцев в 2020г сократились на 17 млрд грн - Госстат

JKX Oil&Gas в 2020г сократила чистую прибыль на 10,6%

"Укрнафта" также планирует оспорить штраф АМКУ в суде

Киевские новострои в I кв. подорожали на 5,2% в гривне

Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2021 год с прибылью в 3,6 млрд грн

Экс-замглавы МИД Зеркаль призывает запастись терпением для окончательной победы в спорах с РФ

"Укртатнафта" оспорит в суде штраф АМКУ 2,9 млрд грн

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА