Экономика

18:25 31.03.2021

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

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Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" (УЗ) настроены на быстрое внедрение реформ в компании, как это определено в долгосрочной стратегии, говорится в общем заявлении набсовета и правления компании, обнародованном на ее сайте.

"Как один из ключевых элементов, разделение грузовой и пассажирской вертикалей будет нацелено как на обеспечение прозрачных и конкурентных цен, так и на улучшение услуг. Обе структурные единицы будут разработаны таким образом, чтобы остаться важными участниками на равных условиях либерализованных рынков, не обремененными перекрестным субсидированием убыточных пассажирских услуг за счет грузовых перевозок", - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что в ближайшее время исполнительное руководство "Укрзализныци" усилит свое внимание на обеспечение финансовой и операционной стабильности как своем главном приоритете. Как только это будет обеспечено, набсовет приступит к выбору нового постоянного председателя правления.

В заявлении говорится, что набсовет и правление компании будут тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами над реформами касательно тарифов на грузовые перевозки, а также определением и механизмами компенсации за предоставление общественных услуг в сфере пассажирских перевозок.

"Правление и набсовет "Укрзализныци" неизменно настроены на жесткую борьбу с коррупцией, на улучшение качества и надежности услуг, эффективности и конкурентоспособности цен, а также удовлетворенность работников", - отмечается в заявлении.

При этом, говоря о произошедшей аварии поезда "Интерсити+", правление и набсовет заявили, что ее причина будет расследована, будут установлены и внедрены все необходимые меры для предотвращения таких аварий в будущем.

Как сообщалось, Кабинет министров по представлению набсовета "Укрзализныци" 17 марта уволил главу правления компании Жмака и вновь назначил на должность и.о. главы правления Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже исполнявшего обязанности главы компании.

Ранее набсовет "Укрзализныци" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Как позже сообщил сам Жмак, он не планирует покидать железнодорожную отрасль.

Теги: #заявление #укрзализныця
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