Экономика

17:10 31.03.2021

Сбережения украинцев в 2020г сократились на 17 млрд грн - Госстат

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Сбережения украинцев в 2020г сократились на 17 млрд грн - Госстат

 Сбережения украинцев в 2020 году сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом, сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, доходы населения Украины за год выросли на 6,1% - до 3 972,4 млрд грн, расходы – на 4,6%, до 3 989,4 млрд грн.

Реальный располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в прошлом году вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,355 тыс. грн, что на 6,1% больше, чем за предыдущий год.

Теги: #сбережения #госстат
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