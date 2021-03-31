JKX Oil&Gas в 2020г сократила чистую прибыль на 10,6%

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в 2020 году получила $19,87 млн чистой прибыли, что на 10,6% меньше показателя 2019 года, сообщила компания в отчете на Лондонской фондовой бирже в среду.

"Хотя это ниже прибыли 2019 года, это заслуживающий доверия результат, учитывая проблемы, с которыми столкнулась наша компания, включая перенос ряда капитальных проектов как в России, так и в Украине в результате продолжающейся пандемии", – приводится в отчете комментарий главы совета директоров Чарльза Вальческини (Charles Valceschini).

Выручка минувшем году снизилась на 31,6% – до $69,62 млн при уменьшении добычи на 5%, что связано с резким падением цен реализации нефти и газа, добавил он.

Вальческини указал, что компания завершила 2020 год с увеличением свободных денежных средств до $24,3 млн c $20,6 млн годом ранее.

По его словам, выросшие денежные резервы позволяют JKX сосредоточить свое внимание на выявлении дополнительных возможностей роста как в рамках существующего портфеля, так и в рамках стратегии приобретения, ориентированной на Украину. "В отличие от многих компаний, мы по-прежнему готовы и можем приобретать и развивать соответствующие активы по мере выявления и оценки возможностей", – отметил глава совета директоров.

Как сообщалось, JKX в 2020 году сократила среднесуточную добычу углеводородов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 10,238 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd). Добыча в Украине сократилась на 13% – до 4,849 тыс. boepd, в том числе добыча газа упала на 15% – до 653 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), тогда как нефти и конденсата – на 5%, до 1,007 тыс. boepd.

Добыча углеводородов в РФ увеличилась на 4% и составила 5,389 тыс. boepd, в том числе добыча газа – до 905 тыс. куб. м в сутки, конденсата – до 61 boepd.