Экономика

16:17 31.03.2021

"Укрнафта" также планирует оспорить штраф АМКУ в суде

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"Укрнафта" также планирует оспорить штраф АМКУ в суде

ПАО "Укрнафта" планирует оспорить в суде решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который вечером во вторник наложил на компанию штраф за ценовой сговор на рынке нефтепродуктов.

"Правовой и экономической логики в этом решении нет. "Укрнафта" готовится обжаловать его в суде", - говорится в сообщении компании на ее странице в "Фейсбук".

Ранее в среду о намерении оспорить решение АМКУ в суде заявило ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), которого комитет оштрафовал на 2,9 млрд грн из суммарных 4,7 млрд грн.

Как сообщалось, АМКУ в конце 2016 года начал рассмотрение дела о возможном совершении сетями ряда АЗС нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

В 2018 году экс-глава комитета Юрий Терентьев жаловался на промедление с рассмотрением этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования.

АМКУ 30 марта 2021 года наложил штраф на компании-операторов сети АЗС, входящие в группу "Приват" ("проект Авиас"), на 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

В частности, штраф наложен на ООО "ПТФ "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта").

Как уточнил АМКУ, в рамках начатого в 2016 году дела установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и по топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25%-ную долю от всех АЗС страны.

Комитет определил, что "проект Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников.

В частности, во всей сети продавался бензин и дизтопливо Keropur®ENERGY, единовременно устанавливались одинаковые цены вне зависимости от бренда АЗС и региона, а также существовал "центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр, в котором осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.

Кроме того, АМКУ обнаружил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС и материальной помощи, а также установил, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта.

По состоянию на 2021 год "Авиас" на своем сайте указывает, что в его партнерскую сеть входит 1,542 тыс. станций. Станции партнерской сети работают под брендами "Авиас", "Укрнафта", ANP, ZNP, Sentosa Oil, "Юкон", Rubix.

Теги: #укрнафта #амку
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