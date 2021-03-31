Экономика

12:55 31.03.2021

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

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Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

Украинские политики за чрезвычайно короткий промежуток времени - до 1 июля 2021 года должны принять и внедрить комплекс законодательных актов земельной реформы, которая позволит улучшить экономическое благосостояние людей, особенно тех, кто проживает в сельской местности, отметила замдиректора миссии USAID Сьюзен Кyтор в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это исторический момент для страны, возможность улучшить экономическое благосостояние людей, особенно тех, кто живет в сельской местности. Чтобы земельная реформа имела успех, она должна обеспечить равные возможности для каждого украинца, предоставляя доступ к финансированию, защищая права собственности, уполномочивая общины эффективно управлять своей землей и включая антикоррупционные меры предосторожности", - считает она.

На вопрос о том, что привело к недавней паузе в проектах для Украины DFC (бывшая OPIC) и USAID, на какую финансовую помощь и в каких сферах могла бы рассчитывать Украина, Кyтор указала, что USAID оказывает постоянную помощь, без пауз, в таких сферах, как сельское хозяйство, децентрализация, цифровизация услуг, энергетическая безопасность, гражданское общество и здравоохранение.

Замдиректора миссии уточнила, что USAID сотрудничает с такими поставщиками финансовых услуг, как кредитные союзы для увеличения критически необходимого для мелких фермерских хозяйств доступа к кредитам. В частности, существуют две гарантии кредитных портфелей коммерческих банков, которые предоставят почти $18 млн малым и средним фермерам.

Помимо того, временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин назвала среди основных экономических реформ земельную реформу, которая впервые создаст рынок земли, способный помочь раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины.

"Парламент также сейчас рассматривает законопроект, который будет обеспечивать прозрачность на предстоящем рынке земли и предусматривает предоставление финансовой помощи украинским фермерам. Это стало бы важным достижением в дополнение к тому, что уже было сделано в направлении земельной реформы", - отметила она.


Полный текст интервью временной поверенной по делах США в Украине Кристины Квин, экономической советницы Меган Боулдин, директора по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств Сары Лангенкамп, заместителя директора миссии USAID Сьюзен Кyтор, заместителя политического советника Линетт Бенке будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #сша #украина #земельная_реформа
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