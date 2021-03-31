"Укравтодор" в 2021 году планирует отремонтировать в Луганской области около 250 км дорог

Луганская область в текущем году планирует отремонтировать около 250 км дорог, увеличив показатели по новым дорогам за 2020-2021 годы в регионе до 400 км.

"У нас амбициозные планы - увеличить показатели 2020 года минимум на 20%. В текущем году будет отремонтировано около 250 км дорог. Таким образом, в течение двух лет капитальным и текущим средним ремонтом на Луганщине будет охвачено 400 км дорог, что составляет третью часть дорог общего пользования государственного значения", - сообщил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов во время брифинга в Луганской облгосадминистрации.

Представители "Укравтодора" в ходе брифинга рассказали, что в 2020 году в Луганской области был начат ремонт на 343 км дорог государственного значения и завершен на 133 км, еще на 67 км уже обустроен верхний слой асфальтобетона.

Так, работы завершены и подписаны акты ввода в эксплуатацию на маршруте Северодонецк - Станица Луганская (123 км), и участке Н-26 по маршруту Сватово - Старобельск (10 км). Еще на 67 км работы продолжаются: остается провести работы по организации дорожного движения (нанести разметку, установить дорожные знаки) - и эти участки тоже можно будет принимать в эксплуатацию.

До начала программы "Большое строительство" за последние несколько лет в Луганской области было отремонтировано около 50 км дорог.

Кроме того, в "Укравтодоре" рассказали о состоянии реконструкции моста через реку Айдар на дороге Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар (переходный объект, окончание работ – в 2021 году). Здесь завершены основные работы, которые обеспечивают беспрепятственный проезд по всему мосту, установлено современное освещение, которое будет использовать солнечную энергию.

"Мы надеемся, что при поддержке "Укравтодора" и Кабмина, 2021 станет годом восстановления мостов Луганщины. В разработке 15 проектов по капитальному ремонту мостов”, - подчеркнул Кравцов.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах проекта на текущий год - построить и обновить 6,5 тыс. км дорог и 245 искусственных сооружений.