Экономика

11:47 31.03.2021

Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

1 мин читать
Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

Кабинет министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями, как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.

Соответствующее правительственное постановление №269 от 29 марта 2021 года в среду обнародовано на правительственном портале.

Согласно ему, перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части, свидетельствует постановление.

Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.

Теги: #рф #продукция #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:47 31.03.2021
Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

20:13 30.03.2021
Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

13:59 30.03.2021
РФ в апреле может стать самым крупным экспортером электроэнергии в Украину

РФ в апреле может стать самым крупным экспортером электроэнергии в Украину

12:54 29.03.2021
МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

16:51 28.03.2021
В Минобороны РФ сообщили о выводе десантников из Беларуси после учений

В Минобороны РФ сообщили о выводе десантников из Беларуси после учений

17:21 26.03.2021
РФ - главная угроза для Соединенного Королевства в киберпространстве - британский центр

РФ - главная угроза для Соединенного Королевства в киберпространстве - британский центр

11:59 26.03.2021
СБУ предотвратила незаконный экспорт украинских агрегатов для кораблей в РФ

СБУ предотвратила незаконный экспорт украинских агрегатов для кораблей в РФ

09:35 26.03.2021
Семьи Медведчука и Козака в период оккупации Крыма получили контроль над крупным нефтяным бизнесом в РФ – СМИ

Семьи Медведчука и Козака в период оккупации Крыма получили контроль над крупным нефтяным бизнесом в РФ – СМИ

02:27 26.03.2021
Мексика после пересмотра решила продлить действие ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины еще на 5 лет

Мексика после пересмотра решила продлить действие ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины еще на 5 лет

02:07 26.03.2021
Кравчук: Украина должна быть готовой к возможному расширению агрессии РФ

Кравчук: Украина должна быть готовой к возможному расширению агрессии РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ оштрафовал сети АЗС группы "Приват" на 4,7 млрд грн за согласованное установление цен в 2016г

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

МВФ улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021-2022 гг. - Георгиева

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 7,98% и повысил 2-летних до 11,8%

Первые объекты большой приватизации будут проданы уже летом - глава ФГИ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевгорстрой" в 2020 году уменьшил чистую прибыль в 5 раз, выплатит 3,5 млн грн дивидендов

МХП внедряет систему цифрового планирования ресурсов и рабочих процессов предприятия

АМКУ оштрафовал сети АЗС группы "Приват" на 4,7 млрд грн за согласованное установление цен в 2016г

МВФ улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021-2022 гг. - Георгиева

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 7,98% и повысил 2-летних до 11,8%

Первые объекты большой приватизации будут проданы уже летом - глава ФГИ

Зеленский назвал принятие Радой закона о "налоговой амнистии" важным шагом к детенизации экономики

Львовская область хочет отремонтировать за средства госбюджета 300 км дорог и 48 мостов

Volkswagen планирует сменить название на "Voltswagen" в США

Верховная Рада разблокировала большую приватизацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА