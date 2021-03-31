Экономика

10:56 31.03.2021

"Киевгорстрой" в 2020 году уменьшил чистую прибыль в 5 раз, выплатит 3,5 млн грн дивидендов

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"Киевгорстрой" в 2020 году уменьшил чистую прибыль в 5 раз, выплатит 3,5 млн грн дивидендов

 ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" (Киев) по итогам 2020 года уменьшило чистую прибыль в пять раз по сравнению с 2019 годом - до 7,015 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) о назначенном на 30 апреля собрании акционеров, на дивиденды планируется направить 3,508 млн грн, в резервный фонд – 351 тыс. грн, в фонд развития – 3,156 млн грн.

Нераспределенная прибыль компании в прошлом году уменьшилась на 5,8%, - до 1,46 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась на 24,6% - до 351,2 млн грн. Кроме того, возросли долгосрочные обязательства - на 60%, до 8,1 млрд грн, текущие снизились на 27%, до 2,5 млрд грн.

"Киевгорстрой" в 2020 году нарастил активы на 20% - до 12,167 млрд грн.

Как сообщалось, в 2019 году "Киевгорстрой" увеличил чистую прибыль на 29% по сравнению с 2018 годом - до 35,6 млн грн.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на февраль-2021 является Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

Теги: #киевгорстрой #прибыль
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