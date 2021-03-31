МХП внедряет систему цифрового планирования ресурсов и рабочих процессов предприятия

"МХП" запустил построение цифровой платформы SAP для развития управления в ключевых направлениях бизнеса, что позволит агрохолдингу расширить присутствие на европейском рынке и провести качественные изменения на украинском, сообщила компания в пресс-релизе.

"МХП" начинает цифровую трансформацию, масштабов которой еще не было во всей Восточной Европе. В ее ядре — система SAP. Для "МХП" важно стать ближе к клиенту, чувствовать его потребности и быстро на них реагировать. SAP отвечает на эти запросы. "МХП" готов к запуску SAP на всех национальных и иностранных активах холдинга", — отметила финдиректор компании Виктория Капелюшная, которую цитирует пресс-служба.

По данным "МХП" портфель системы SAP включает системы управления ресурсами предприятия (ERP) SAP S/4 Hana, управления взаимоотношениями с клиентами SAP CRM, управления закупками Ariba, управления мастер-данными SAP MDG, управления персоналом SAP Success Factors и управления выращиванием птицы vZoo.

Агрохолдинг уточнил, что S/4 Hana необходима для развития существующих мощностей компании, ускорения вывода новых продуктов на рынки, а также интеграции приобретенных активов. Старт операций в S/4 Hana на мощностях МХП в Украине и Словакии (Perutnina Ptuj). запланирован на второй квартал 2022 года.

"Мы четко понимаем, что успех бизнеса лежит в трех плоскостях: люди, бизнес-процессы и технологии. Внедрение SAP позволит совместить эти три составляющие в одну систему, а также наладить максимально эффективное управление ими", — пояснил заместитель председателя правления Андрей Булах, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"МХП" сообщил, что при внедрении SAP S/4 Hana будет использоваться концепция Rise with SAP, включающая необходимые лицензии, услуги по сопровождению, инфраструктуру и аудит бизнес-процессов компании, а также рекомендации по их оптимизации относительно стандартного функционала SAP S/4 Hana.

"Эта инвестиция должна иметь конкретный монетарный результат. Выстраивая систему, мы будем основываться на наших целях - соответствии стратегии и возвращении инвестиций. Уверен, мы можем успешно реализовать то, что пока никому в Украине не удавалось — построить систему, которая изменит бизнес, в том числе и с точки зрения финансовой окупаемости", - подытожил директор департамента информационных технологий МХП Алексей Решетняк.

Как сообщалось, агрохолдинг "МХП" в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривны на 16%.

Выручка компании в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль снизились на 7%, соответственно до $395 млн и $201 млн, а рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года - 21%.

"МХП" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.