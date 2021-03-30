Экономика

20:13 30.03.2021

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

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Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк планирует немедленно обжаловать решение апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу о возмещении украинскому банку $1,3 млрд убытков от аннексии Крыма.

"Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

По мнению Ощадбанка, при вынесении решения Парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж.

В банке добавили, что сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и объема полномочий апелляционного суда.

"Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 о возмещении Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делах с участием Российской Федерации", – подчеркивается в релизе.

Как сообщалось, Апелляционный суд Парижа 30 марта поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на $1,3 млрд. "В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - утверждает Минюст РФ.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #рф #суд #ощадбанк
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