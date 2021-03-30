Первые объекты большой приватизации будут проданы уже летом - глава ФГИ

Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко анонсировал продажу первых объектов большой приватизации летом 2021 года.

"Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом", – написал он в соцсети Facebook во вторник, комментируя решение парламента разблокировать большую приватизацию.

"Объединенная горно-химическая компания, киевский завод "Большевик", "Президент Отель", а впоследствии и многое другое - каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус", - добавил Сениченко.

Как напомнил глава ФГИ, Верховная Рада также приняла в первом чтении перечень запрещенных к приватизации госпредприятий.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса продажи крупных госпредприятий.

Большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. принятый в целом законопроект №4543 исключает эту норму.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счёт продажи крупных объектов.