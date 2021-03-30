Экономика

19:26 30.03.2021

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 7,98% и повысил 2-летних до 11,8%

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Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 7,98% и повысил 2-летних до 11,8%

Основными результатами первичных аукционов по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стало снижение ставки отсечения 3-мес. бумаг до 7,98% с 8,34% двумя неделями ранее и одновременное повышение ставки по 2-летним бумагам с 11,7% до 11,8%.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 12-мес. ОВГЗ сохранилась на уровне 10,75%, 20-мес. – 11,1%.

По сравнению с прошлой неделей объем продаж 2-летних бумаг вырос в 20 раз – до 0,97 млрд грн, зато 12-ти и 20-мес. сократился почти вдвое – до 3 млрд грн, и была отклонена лишь одна относительно крупная заявка (на 150 млн грн по номиналу) на покупку годичных бумаг по 10,95%.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах снизилась до 10,67% с 11,64% неделю назад при совсем небольшом сокращении средневзвешенного срока с 14,2 до 14,1 месяца, а объем продаж сократился на 30% – до 4,5 млрд грн.

Помимо того Минфин провел два аукциона по размещению годичных и 2-летних долларовых ОВГЗ, на которых их ставка осталась на уровне 3,7% и 3,9%, а объем продаж снизился до $49,6 млн и $106,8 млн соответственно.

Теги: #овгз #итоги
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