Экономика

16:38 30.03.2021

Верховная Рада разблокировала большую приватизацию

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Верховная Рада разблокировала большую приватизацию

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект закона во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 исключает эту норму.

Теги: #приватизация #рада
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