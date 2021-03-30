Экономика

15:50 30.03.2021

Дискуссионными с МВФ остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электроэнергии - глава Минфина

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Дискуссионными с МВФ остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электроэнергии - глава Минфина

Дискуссионными с МВФ остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электроэнергии, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы в активной стадии, серьезно продвинулись. В фискальной части нет проблемных вопросов. Остаются дискуссионными вопросы антикоррупционной политики, в частности антикоррупционной инфраструктуры Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), возобновление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), также вопрос стоит по судебной реформе и идет активное обсуждение по рынку газа и электроэнергии", – сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы министра финансов за год.

"На сегодня мы фактически работаем над формулированием наших будущих обязательств", – добавил он.

Теги: #марченко #минфин #мвф
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