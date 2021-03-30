Экономика

15:19 30.03.2021

"Нафтогаз" и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей в Западной Украине

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"Нафтогаз" и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей в Западной Украине

Группа "Нафтогаз" и PGNiG (Польша) подписали меморандум о взаимопонимании при реализации проектов по разведке и добыче углеводородов, прежде всего в западном регионе Украины.

"Первоочередной акцент "Нафтогаз" и PGNiG сделают на изучении возможностей для совместной разведки новых площадей в Западной Украине, граничащих с польской границей. В частности, партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке, по которому "Нафтогаз" заключил соглашение о разделе продукции (СРП) с правительством в конце 2020 года", - сообщается в пресс-релизе группы.

В "Нафтогазе" напомнили, что группа при поддержке правительства получила значительные площади для поиска и добычи углеводородов на материковой части и шельфе страны.

"Привлекая международных партнеров, мы ускоряем темпы раскрытия ресурсного потенциала Украины. PGNiG - публичная компания с высокими стандартами - открыла ряд крупных месторождений в Европе. В частности, PGNiG имеет подтвержденный успешный опыт открытия месторождений и добычи газа в Польше - регионе, граничащем с украинской частью Карпат. В то же время компания имеет удачные примеры развития газодобывающего бизнеса в других странах, включая с мощным присутствием в Норвегии. Я уверен, мы сможем достичь взаимовыгодного синергии", - отметил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер.

"Украина имеет наибольший ресурсный потенциал в Европе и, таким образом, является привлекательной с точки зрения наращивания потенциала для таких компаний, как PGNiG. Мы особенно заинтересованы в развитии добычи газа в Западной Украине. Этот регион граничит с зоной нашей деятельности в Польше, и наши исследования свидетельствуют о его перспективности", - добавил вице-президент и главный исполнительный директор PGNiG Роберт Перковский.

Как сообщалось, "Нафтогаз" за последний год получил доступ к Черноморскому шельфу, Юзовской площади и еще четырем крупным нефтегазовым участкам в рамках СРП.

"Нафтогаз" в 2020 году заявил о намерении прирастить новые ресурсов углеводородов и с этой целью увеличил роль геологического направления в структуре группы. Увеличить добычу "Нафтогаз" планирует путем инвестирования в глубокое бурение, нетрадиционный газ, в т.ч. газ из плотных коллекторов (tight gas), и морской шельф.

"Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза. В 2026-2030 гг. инвестиции должны составить $14,1 млрд.

При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года должна превысить инвестиции в уже разведанные. Группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.

В настоящее время "Нафтогаз" располагает 254 млрд куб. м разведанных запасов газа и 157 млрд куб. м условных и перспективных, а в 2025 году планирует нарастить их до 250 млрд куб. м и 500 млрд куб. м соответственно.

"Укргазвыдобування", входящее в дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча", в 2020 году сократило добычу товарного газа на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд куб. м, а валовая добыча компании составила 14,23 млрд куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #разведка #pgnig
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