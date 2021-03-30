Экономика

14:58 30.03.2021

Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

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Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5300 о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантинных ограничений в "красных" зонах, в частности о выплате в размере 8 тыс. грн из государственного бюджета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", президентский проект закона "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19", на внеочередном заседании парламента во вторник поддержали 307 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, выплаты должны быть профинансированы за счет государственного и местных бюджетов и будут предназначаться застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода из-за введения локдауна.

"Законопроект предусматривает государственную помощь из двух источников: госбюджет - это гарантированная сумма 8 тыс. грн, и местные бюджеты - в размере, который определят местные органы власти", – отметила заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики Юрия Свириденко, представляя документ в парламенте.

Теги: #карантин #флп #рада #закон
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