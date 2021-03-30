Экономика

14:00 30.03.2021

Киевские маршрутчики решили отложить повышение проезда до 3 апреля, будут договариваться с властями

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Киевские маршрутчики решили отложить повышение проезда до 3 апреля, будут договариваться с властями

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области ведет переговоры со столичными властями о совместной выработке антикризисных мер.

"Подорожание отсрочено предварительно до субботы! На этой неделе будет рабочая встреча частных перевозчиков с представителями КГГА, мы попытаемся совместно выработать ряд действенных антикризисных мер, которые позволят не допустить банкротство перевозчиков или ухудшение качества обслуживания пассажиров", - заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, разрешение со стороны КГГА перевозить пассажиров в количестве 50% от общей вместимости позволило улучшить провозную способность транспорта общего пользования, однако незначительно повлияло на убыточность рейсов маршруток.

"В нашей ситуации разрешили перевозить 22 пассажира (было 11), что снижает наши убытки, но, к сожалению, не позволяет окупить затраты на перевозки", - подчеркнул он.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обратиться к властям столицы с просьбой официально запретить работу маршруток.

Ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить об официальном запрете работы маршруток. Глава Моисеенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" уточнил, что работа в условиях карантинных ограничений крайне убыточна. Он также сообщил о намерении повысить стоимость проезда с 8 до 10 грн на 30-40% киевских маршрутах уже в ближайшую субботу и подчеркнул, что даже при этом не будут покрыты затраты даже на топливо.

Теги: #киев #перевозчики #тарифы
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