Экономика

13:59 30.03.2021

РФ в апреле может стать самым крупным экспортером электроэнергии в Украину

3 мин читать
РФ в апреле может стать самым крупным экспортером электроэнергии в Украину

Наибольшая мощность для импорта электроэнергии в апреле выкуплена по межгосударственному сечению с Российской Федерацией – 1080 МВт на весь месяц и дополнительно 120 МВт на период с 7 по 18 апреля.

Согласно результатам месячного аукциона НЭК "Укрэнерго", распределенный доступ в этом направлении выкупили четыре украинских трейдера – ООО "ОНК-Групп" и "НЭК" – соответственно по 500 МВт и 50 МВт на весь месяц, а также "ЭТГ" (230 МВт на месяц плюс 70 МВт на 7-18 апреля) и "Стимекс" (300 МВт на месяц и 50 МВт на 7-18 апреля).

Вместе с тем поставки в РФ не планируются.

На втором месте заявленная мощность для импорта из Молдовы – 799 МВт на весь месяц, больше половины которого (50 МВт) выкуплено ООО "ОНК-Групп", еще 265 МВт выкупило ООО "Стимекс", остальную мощность разделили ООО "Артлекс-Энерджи (44 МВт) и ООО "Пик Укрресурс" (40 МВт).

Из Украины в Молдову заявлена мощность в 80 МВт, разделенная между четырьмя компаниями, из которых наибольший объем (35 МВт) заявило ООО "Дэ Трейдинг".

Для поставок из Беларуси в Украину шестью компаниями заявлены 300 МВт на месяц – ООО "Дэ Трейдинг" (131 МВт), "Днипросталь-Энерго" (20 МВт), "Эру Трейдинг" (19 МВт), "ЭТГ (30 МВт), "Ле Трейдинг" (50 МВт), "ОНК-Групп (50 МВт).

В Беларусь из Украины поставлять э/э собирается ООО "ЭТГ", заявившее мощность 30 МВт на весь месяц.

Импорт из Румынии предусматривается с 1 по 11 апреля на мощности 110 МВт и с 17 по 30 апреля – 136 МВт. Наибольшая мощность заявлена ООО "Джен-Ай Киев" – по 51 МВт на оба периода.

Из Украины в Румынию планируются поставки на мощности 300 МВт и 400 МВт в такие же периоды.

Для поставок из Словакии трейдеры заявили мощность по 400 Мвт в первые четыре дня апреля и с 10 по 30 апреля.

Крупнейшие поставки в оба периода планируют ООО "Джен-Ай Киев" (по 84 и 69 МВт соответственно) и ООО "Смарт Трейд Энерджи" (65 и 60 МВт).

Из Украины в Словакию планируются поставки в аналогичные периоды – 400 и 399 МВт. Крупнейшие – со стороны ООО "Д.Трейдинг", заявившего мощность в 140 МВт с 1 по 4 апреля и 149 МВт с 10 по 30 апреля.

ООО "Пик Укрресурс" заявило 126 и 137 МВт соответственно.

Для импорта из Венгрии заявлены 290 МВт с 1 по 25 апреля и еще 40 МВт п – с 25 апреля до конца месяца. Наибольшую мощность зарезервировало ООО "Джен-Ай Киев" – 110 МВт на первый период и 15МВт на последние дни месяца.

Из Украины в Венгрию планируется поставить ресурс на мощности 255 МВт с 1 по 25 апреля. В частности, ООО "Д.Трейдинг" зарезервировало 97 МВт, ООО "Пик Укрресурс" – 95 МВт.

Эти две компании также намерены поставлять э/э в Польшу в разные периоды на протяжении месяца, в частности, на самый длительный период – с 7 по 30 апреля – они разделили мощность в 150 МВт.

Теги: #укрэнерго #рф #электроэнергия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 30.03.2021
Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и долгосрочно решить проблему дисбаланса в электроэнергетике – глава представительства МВФ

Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и долгосрочно решить проблему дисбаланса в электроэнергетике – глава представительства МВФ

02:19 30.03.2021
США стремятся "оживить" стратегическое партнерство с Украиной для поддержки Зеленского

США стремятся "оживить" стратегическое партнерство с Украиной для поддержки Зеленского

21:46 29.03.2021
США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе - Ермак

США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе - Ермак

16:55 29.03.2021
Реальная зарплата в Украине в феврале 2021г возросла на 7,6% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в феврале 2021г возросла на 7,6% - Госстат

16:10 29.03.2021
Кипр внес Украину в список стран, из которых с 1 апреля разрешен въезд

Кипр внес Украину в список стран, из которых с 1 апреля разрешен въезд

12:54 29.03.2021
МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

08:41 29.03.2021
В Днепропетровской области на пожаре в частном доме погибли три человека

В Днепропетровской области на пожаре в частном доме погибли три человека

08:36 29.03.2021
Арестович: Украина пока не намерена выходить из режима перемирия на Донбассе

Арестович: Украина пока не намерена выходить из режима перемирия на Донбассе

08:23 29.03.2021
В Украине за сутки зафиксировано 8 346 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 875 человек

В Украине за сутки зафиксировано 8 346 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 875 человек

07:57 29.03.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет-2021 в I-м кв.-2021 будет перевыполнен по доходам на 10 млрд грн – глава Минфина

Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B" со стабильным прогнозом

Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и долгосрочно решить проблему дисбаланса в электроэнергетике – глава представительства МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбюджет-2021 в I-м кв.-2021 будет перевыполнен по доходам на 10 млрд грн – глава Минфина

"Нафтогаз" и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей в Западной Украине

Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Киевские маршрутчики решили отложить повышение проезда до 3 апреля, будут договариваться с властями

Львов может присоединиться к проекту пригородного сообщения City Express - министр инфраструктуры

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B" со стабильным прогнозом

"Укрзализныця" организовала подвоз пассажиров между Днепром и Запорожьем

Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

Сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования является ключевой составной программы stand by – Люнгман

При возобновлении экономики дефицит госбюджета должен вернуться на допандемический уровень - глава представительства МВФ в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА