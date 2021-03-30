Экономика

13:43 30.03.2021

Львов может присоединиться к проекту пригородного сообщения City Express - министр инфраструктуры

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Львов может присоединиться к проекту пригородного сообщения City Express - министр инфраструктуры

Львов может присоединиться к анонсированному в феврале 2021 года президентом Владимиром Зеленским проекту пригородного сообщения City-Express, запуск которого запланирован на первом этапе в Киеве, Харькове и Днепре, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства во вторник.

"Сейчас мы разрабатываем подобные проекты для Киева, Днепра и Харькова, и я убежден, что Львов как большой туристический город тоже должен приобщаться к этому проекту. Это должно быть сотрудничество нескольких ветвей власти и городов-спутников Львова. S-bahn должен разгрузить автодороги, предложить более экологичный и крупногабаритный городской электрический транспорт", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе дискуссии "S-bahn по-львовски. Как "Укрзализныця" может помочь решить транспортные проблемы Львова", состоявшейся в медиа-хабе "Твой город".

По его словам, для того, чтобы запустить городской электрический экспресс, который сможет объединить и городские, и междугородние перевозки, необходимо учитывать три аспекта. "Вопросы, которые до сих пор не решены - это обновление подвижного состава, поддержка железной дороги в части организации и диспетчеризации движения и частично в части инфраструктуры. Ну и третье - система компенсаций. Это важно для того, чтобы проект работал системно, а не остановился, как это произошло на примере Киева", - отметил он.

Министр пояснил, что именно из-за отсутствия публичных договоров-обязательств, благодаря которым компенсировалась бы часть расходов железной дороги, и инвестсоставляющей, которая могла бы направляться на обновление и ремонт подвижного состава, проект в столице был вынужден остановиться. "Сейчас мы попробуем дать ему новую жизнь", - подытожил глава министерства.

Участие в дискуссии также приняли народный депутат Украины Ростислав Тистык, заместитель главы Львовской облгосадминистрации Юрий Бучко, председатель комиссии транспорта, связи и городской мобильности Львовского городского совета Игорь Зинкевич, главный архитектор Львова Антон Коломейцев и эксперты из железнодорожных вопросов.

Теги: #львов #мининфраструктуры #city_express
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