Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный".

Согласно пресс-релизу Fitch, уравнение рейтингов "Нафтогаза" с рейтингом Украины отражает крепкую связь компании с государством".

"Подтверждение рейтингов отражает продолжающееся уравнивание рейтингов "Нафтогаза" с рейтингами Украины ("B"/"стабильный") согласно рейтинговым критериям Fitch для компаний, связанных с государством", - говорится в сообщении.