Экономика

13:41 30.03.2021

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B" со стабильным прогнозом

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Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный".

Согласно пресс-релизу Fitch, уравнение рейтингов "Нафтогаза" с рейтингом Украины отражает крепкую связь компании с государством".

"Подтверждение рейтингов отражает продолжающееся уравнивание рейтингов "Нафтогаза" с рейтингами Украины ("B"/"стабильный") согласно рейтинговым критериям Fitch для компаний, связанных с государством", - говорится в сообщении.

Теги: #нафтогаз #fitch #рейтинг
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