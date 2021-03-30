Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

Верховный суд Израиля 26 марта 2021 года отклонил апелляцию Israel Discount Bank (ИБД, Тель-Авив) об отклонении или приостановлении рассмотрения иска ПриватБанка (Киев) против экс-владельцев банка относительно схемы присвоения $600 млн и постановил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства.

Согласно сообщению пресс-службы ПриватБанка во вторник, своим решением Верховный суд Израиля оставил без изменений решение Окружного суда города Тель-Авива, согласно которому иск ПриватБанка против ИБД должен рассматриваться в полном объеме и не должен быть отклонен или остановлен, как того требовал ИБД.

Пресс-служба напомнила, что ПриватБанк 18 декабря 2019 подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд города Тель-Авива относительно схемы присвоения $600 млн, которые были выведены из банка в период с 2007 по 2011 гг. и размещены на банковском счете в Israel Discount Bank.

ПриватБанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле в связи с возможным его содействием незаконному присвоению денежных средств ПриватБанка, в частности перечислением средств на банковский счет ИБД в Израиле, а также несовершением каких-либо действий для отказа в проведении таких операций или их блокирования.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.