"Укрзализныця" с июня намерена увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожникам

АО "Укрзализныця" (УЗ) и профсоюзы договорились с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожникам, а при условии выполнения основных доходных показателей УЗ, с 1 октября этого года реализовать второй этап повышения зарплат.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, соответствующие договоренности закреплены в общем решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик и глава Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

При этом в сообщении отмечается, что оба указанные повышения будут применены к сотрудникам компании, должностные оклады которых в настоящее время меньше 30 тыс. грн.

"Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, которые имели самую низкую оплату и были наименее защищенными. Мы даем сигнал нашим работникам, что с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе. Сейчас главная цель руководства "Укрзализныци" - найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов", - цитирует пресс-служба Ивана Юрика.

Кроме того, глава УЗ выразил надежду, что профсоюзы со своей стороны будут поддерживать политику АО "Укрзализныця" и помогут совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особенно острые вопросы. Среди них - унификация тарифов на грузовые перевозки, освобождение от уплаты налога на землю железнодорожного транспорта, акцизного налога на дизельное топливо, уменьшение уплаты дивидендов в государственный бюджет и пр.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновила пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Кроме того, возобновлены выплаты, предусмотренные действующими Отраслевым соглашением и коллективными договорами. Принято также решение о повышении на 25% уровня суточных с 1 апреля 2021 года.