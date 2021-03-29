Спутник "Сич" на КБ "Южное" готов на 90% и для продолжения работ требуется разблокировка средств на счетах предприятия - депутат

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" им. Янгеля, подготовило на 90% спутник дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)", однако завершение работ задерживается из-за замораживания средств на счетах предприятия, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в Facebook в понедельник.

"Украина может в конце этого года или в начале следующего впервые за 10 лет запустить в космос свой собственный аппарат. (…) КБ сообщает о готовности аппарата около 90%. Готовность наземного сегмента – около 50%", - констатирует парламентарий.

Вместе с тем он указывает на сложности с завершением работ, так как на счетах КБ "Южное" есть замороженные средства, которых хватит на подготовку к запуску и запуск спутника, но правительство не разрешает их использовать. Из-за этого в КБ уже несколько месяцев сотрудники либо находятся в простое, либо работают в режиме неполной рабочей недели.

Кисилевский пояснил, что спутник "Сич 2.30" является спутником дистанционного зондирования Земли, он будет осуществлять съемку поверхности планеты и передавать данные. Разрешение снимков составляет около 8 м. Часть информации будет использоваться в целях безопасности, часть для гражданского использования: изучение засева полей, вырубки лесов, недропользования, стихийных бедствий и пр. При этом гражданские данные имеют коммерческую ценность – их обработка и последующая продажа в перспективе могут стать одним из источников средств на космические программы.

"При своевременном финансировании спутник может быть запущен в конце этого – начале следующего года. Сейчас ведутся переговоры с компанией – официальным представителем Space Х - о технических и коммерческих условиях запуска. В случае успешного выведения на орбиту аппарат может работать около 5 лет. Прием данных со спутника будет обеспечивать Национальный центр управления и использования космических средств - это организация, которая работает с аналогичной информацией от иностранных спутников. В ее задачи входит подготовка наземного сегмента под "Сич 2.30", - констатировал депутат.

Кисилевский уточнил, что помимо традиционного оборудования в числе полезной нагрузки будет экспериментальное швейцарское устройство, которое передает информацию не радиосигналом, а лазерным лучом. Изучение этой технологии в кооперации со швейцарской стороной – одна из задач спутника.

"Отработав технологию создания спутника, осуществив запуск и наладив прием и обработку данных, КБЮ следующим шагом сможет изготовить спутники с разрешением 1 метр, а затем – менее 0,5 метра. Такие работы предусмотрены проектом космической программы, которая, надеюсь, скоро будет внесена Кабмином в Верховную Раду для утверждения", - пояснил парламентарий.

Вместе с тем, депутат выразил сожаление действиями правительства "когда деньги для запуска спутника есть, причем есть они у самого КБ, правда заморожены". Это средства, которые остались после одного из нереализованных проектов - их хватит на подготовку спутника и наземного сегмента к запуску, оплату запуска, страховку, транспортировку и прочие расходы.

"Разблокировать средства должно постановление Кабмина, которое уже разработало Космическое агентство и Минстратегпром. Однако, по моей информации, другие министерства его не согласовывают. Очень надеюсь, что мы имеем дело с тщательностью проверок, а не с чем-то иным. Если еще пару недель потянуть, рискуем не успеть законтрактовать место на ракете и Фалькон 9 полетит без украинского спутника", - выразил озабоченность Кисилевский.

При этом он указал на простой около половины сотрудников КБ "Южное". Причина в приостановке экспортных заказов из-за пандемии, а у КБ доля экспорта превышает 90%

" Т.е. почти все заказы, которые выполняет КБ, исходят от иностранных заказчиков. Госорганы, украинская армия и государственные компании заказывают у своего ракетно-космического КБ катастрофически мало. С моей точки зрения это недальновидное, глупое и опасное положение вещей даже без пандемии. Все страны, имеющие космические технологии, наращивают финансирование собственных космических разработок т.к. понимают, что космос – это не будущее, а уже настоящее. И что это уже не только наука, но и бизнес, в котором владение и отработка технологии критически важны", - отмечает замглавы комитета ВР, добавляя, что в условиях пандемии правительства других стран давали предприятиям дополнительные заказы, чтобы поддержать их в сложный период.

При этом он уточнил, что из-за пандемии большинство экспортных контрактов КБ были приостановлены и сотрудники отправлены по домам. Численность КБ с момента начала эпидемии сократилась с 5,3 тысяч сотрудников до 4,3 тысяч. То есть Украина при молчаливом согласии государства потеряла 1000 рабочих мест.

"Буду поднимать вопрос о недопустимости такой ситуации перед первыми лицами государства. И дело тут не только в мирном космосе. Мы воюющая страна. У нас есть КБ и завод(ы), способные проектировать и серийно производить ракеты, которые сделают масштабную военную агрессию против Украины крайне болезненной. Даже в нашем безъядерном статусе. Причем не просто способны, а уже несколько лет как произвели опытно-промышленные образцы некоторых таких изделий. На украинском шасси разработки ХКБМ и с огромным количеством сложного украинского оборудования внутри – к слову о локализации. Шанс на космическое будущее у нас пока еще есть. С каждым годом он все меньше, но бороться за него стоит. К чему всех призываю", - резюмирует парламентарий.

Как сообщал вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре этого года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней.

По его словам, соответствующее решение было принято президентом.

Уруский уточнил, что работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, принципиально возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов. "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил он. Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале этого года, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Сергея Королева, пригласил американского бизнесмена и основателя космической компании SpaceX посетить музей космонавтики им.Королева в Житомире.