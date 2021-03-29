Экономика

18:53 29.03.2021

В Раде зарегистрированы два законопроекта о поддержке винной отрасли

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В Раде зарегистрированы два законопроекта о поддержке винной отрасли

Группа народных депутатов внесла 26 марта в Верховную Раду законопроекты о поддержке виноделия и упрощения хозяйственной деятельности малых производств вин (№5306), и об отмене маркирования маркой акцизного налога неигристых вин и сброженных напитков крепостью до 15% (№5307).

Согласно данным на сайте парламента, авторами законопроекта являются группа народных депутатов из фракции "Слуга народа", среди которых - Марьян Заблоцкий, Евгения Кравчук, Елизавета Богуцкая, Галина Третьякова, Марьяна Безуглая.

Текст законопроекта на сайте ВР пока отсутствует.

Теги: #вино #законопроект
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