Экономика

18:38 29.03.2021

Бизнес-сообщество просит Зеленского ветировать законопроект 4475 о принудительной реструктуризации кредитов в инвалюте

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Бизнес-сообщество просит Зеленского ветировать законопроект 4475 о принудительной реструктуризации кредитов в инвалюте

Представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект (№4475) содержащий норму о принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте, так как это несет кредитные риски и риски возложения на кредитора всего объема убытков.

Согласно пресс-релизу Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) письмо также было подписано представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты в Украине и Форума ведущих иностранных финансовых институтов (FLIFI).

Согласно ему, указанный закон заблокирует реализацию развитие ипотечного кредитования и государственных программ по обеспечению населения и бизнеса доступными банковскими кредитами, так как вместо направления средств на финансирование этих программ банки будут вынуждены вливать свободные средства в капитал, чтобы покрыть негативные последствия принятия закона.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 марта приняла в первом чтении законопроект №4475 призванный защитить украинцев, имеющих задолженность по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных аппетитов кредиторов.

Теги: #зеленский #бизнес
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