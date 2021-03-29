Бизнес-сообщество просит Зеленского ветировать законопроект 4475 о принудительной реструктуризации кредитов в инвалюте

Представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект (№4475) содержащий норму о принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте, так как это несет кредитные риски и риски возложения на кредитора всего объема убытков.

Согласно пресс-релизу Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) письмо также было подписано представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты в Украине и Форума ведущих иностранных финансовых институтов (FLIFI).

Согласно ему, указанный закон заблокирует реализацию развитие ипотечного кредитования и государственных программ по обеспечению населения и бизнеса доступными банковскими кредитами, так как вместо направления средств на финансирование этих программ банки будут вынуждены вливать свободные средства в капитал, чтобы покрыть негативные последствия принятия закона.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 марта приняла в первом чтении законопроект №4475 призванный защитить украинцев, имеющих задолженность по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных аппетитов кредиторов.