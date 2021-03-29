Экономика

16:55 29.03.2021

Реальная зарплата в Украине в феврале 2021г возросла на 7,6% - Госстат

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Реальная зарплата в Украине в феврале 2021г возросла на 7,6% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года увеличилась на 7,6%, по сравнению с январем 2021 года также возросла на 0,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года увеличилась на 1,7%, а в годовом измерении выросла – на 15,7%, составив 12549 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).

Ведомство уточняет, что в январе 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 12337 грн, в декабре 2020 года - 14179 грн, ноябре - 11987 грн, октябре - 12174 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в феврале текущего года по сравнению с февралем 2020 года наблюдался в Ривненской (на 22,3%), Черновицкой и Хмельницкой (на 21,1%), Луганской (на 20,4%), Тернопольской (на 20,3%), Херсонской (на 20,2%), Николаевской (на 19,8%), Закарпатской (на 19,3%), Черниговской и Черкасской (на 18,5%) и Ивано-Франковской (на 18,4%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 18504 грн, самый низкий в Кировоградской области – 9903грн.

В феврале 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в здравоохранении на 46,7%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 36,2%, образовании - на 30,1%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 23,3%, в сельском и лесном хозяйстве – на 14,4%, в сфере операций с недвижимостью – на 12,8%, административного и вспомогательного обслуживания – на 12,7%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 11,4%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 10,7%, на предприятиях промышленности и в сфере госуправления и обороны – на 9,5%, предоставлении других видов услуг – на 7,8%, в строительстве - на 6,1%, в финансовой и страховой деятельности – на 3,1%.

На предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы зарплаты остались на прежнем уровне.

Теги: #украина #зарплата #февраль
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