Экономика

18:09 29.03.2021

Минэкономики Украины повысило прогноз экспорта зерновых в 2020/21МГ до 45,7 млн тонн

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Минэкономики Украины повысило прогноз экспорта зерновых в 2020/21МГ до 45,7 млн тонн

Экспорт зерновых из Украины в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) вырастет на 0,3 млн тонн - до 45,7 млн тонн, в том числе 17,5 млн тонн пшеницы и 23,5 млн тонн кукурузы.

Такие данные озвучил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий на встрече с агроассоциациями в понедельник.

По данным ведомства, в текущем 2020/2021 МГ Украина произвела почти 65 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, тогда как их экспорт по состоянию на 29 марта составил 34,8 млн тонн (среди них 14,5 млн тонн пшеницы, 15,9 млн тонн кукурузы и 4,08 млн тонн ячменя).

Минэкономики уточнило, что меморандум о согласовании позиций между участниками рынка зерна на 2020/2021 МГ устанавливает предельные объемы экспорта на уровне 17,5 млн тонн пшеницы и 24 млн тонн кукурузы.

Ведомство отметило, что участники встречи также предложили дерегуляцию ввоза сахара-сырца с 2022 года. Данная инициатива поддержана и учтена Минэкономики.

"Наблюдается некоторое снижение темпов экспорта зерновых культур. Учитывая такую динамику, мы не превысим объемы, указанные в меморандуме. Поэтому никаких рисков в отношении физического наличия пшеницы и кукурузы на украинском рынке нет", - подытожил Высоцкий.

Теги: #зерновые
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