Экономика

17:56 29.03.2021

Количество ресторанов в Украине за 2020 год сократилось на 20% - эксперт

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Количество ресторанов в Украине за 2020 год сократилось на 20% - эксперт

Количество ресторанов и кафе в Украине уменьшилось почти на 4 тыс. заведений - с 18,6 тыс на начало 2020 года до 14,7 тыс в январе-2021, сообщила директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова агентству "Интерфакс-Украина".

"Согласно негативному сценарию, в марте прошлого года прогнозировалось сокращение числа заведений почти вдвое. Как видим, наш рынок показал относительную устойчивость. В денежном выражении сокращение числа заведений дало снижение объема рынка почти на 30% - до 14,1 млрд грн. Это результат физического закрытия на время нескольких локдаунов, а также отсутствием иностранных туристов", - сказала она.

Эксперт прогнозирует, что влияние нынешнего локдауна на рынок будет минимальным. "Закроются только те, кто и планировал закрыться. Большая часть уже выработала оптимальный формат работы", - сказала Насонова.

По ее оценке, уже в этом году ресторанный рынок начнет возрождаться. "Многие интересные локации освободились, плюс на них снизилась арендная плата. Наиболее востребованы сейчас гибридные форматы – магазины-кафе, магазины-бары", - отметила Насонова.

Теги: #рестораны
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