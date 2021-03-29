Стартовал ремонт 215 объектов "Большого строительства" в 23 областях – "Укравтодор"

Активные работы в настоящее время ведутся на 215 объектах (55 из них - искусственные сооружения) "Большого строительства" во всех областях Украины, кроме Черновицкой, где проходят процедуры закупок и осуществляются подготовительные мероприятия до начала работ.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в своем Telegram-канале в понедельник, общая протяженность объектов, на которых начаты работы, - 1960 км.

Всего план на 2021 год предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт 4,5 тыс. км дорог и 150 мостов.

По данным "Укравтодора", на сегодня дорожную технику можно увидеть как на переходных объектах 2020 года, так и на новых: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, М-25 КПП “Соломоново” - Великая Добронь - Яноши, Н-03 Житомир - Черновцы, Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга, Н-12 Сумы - Полтава, Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань, Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка.

Кроме того, выполняются ремонтные работы на автодорогах регионального и территориального значения.

"В настоящее время на государственных автодорогах продолжается вырубка поросли, очистка обочин, фрезеровка, в отдельных областях, где позволяют погодные условия, начали делать асфальтобетонное покрытие. На искусственных сооружениях проводят работы, которые можно выполнять в зимний период", - рассказали в госагентстве.