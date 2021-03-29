Большинство поставщиков предложило цену газа в апреле не выше 6,99 грн/куб. м, 17 превысили эту отметку в диапазоне от 6,70 до 8,30 грн/куб. м

Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины" и еще 46 поставщиков установили на апрель цену газа для населения не выше бывшей предельной цены 6,99 грн/куб. м, которая действовала в январе-марте, свидетельствует мониторинг предложений по поставкам газа проекта "ГазПравда" по состоянию на 11:00 27 марта.

Предложения ниже цены 6,99 грн/куб. м на апрель сделали 14 поставщиков: "Мегаватт энерго сервисная компания" (6,70 грн), "ЭРУ Людям" (6,75 грн), "ЭРУ Трейдинг" (6,75 грн), "Агросинтез трейдинг" (6,75 грн), ГП "Промсервис" (6,85 грн), ГПК "Нафтогаз Украины" (6,86 грн), "Галнафтогаз" (6,86 грн), ДП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал" (6,88 грн), "Газпромпостач" (6,9 грн), "Кременчуггаз-трейдинг" (6,90 грн), "Свободная энергетическая компания "Палывэнерго" (6,95 грн), "Волыньэлектросбыт" (6,97 грн), "Закарпатье энергосбыт" (6,97 грн), "Энерджи трейд групп" (6,98 грн).

Еще 32 компании предложили на апрель газ по 6,99 грн/куб. м. Это "Киевоблгаз Сбыт", "Ивано-Франковск Сбыт", "Харьковгаз Сбыт", "Волыньгаз Сбыт", "Винницагаз Сбыт", "Ривнегаз Сбыт", "Хмельницкгаз Сбыт", "Черновцыгаз Сбыт», «Чернигивгаз Сбыт", "Днепропетровскгаз Сбыт", "Николаевгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Запорожьегаз Сбыт", "Гласкомерц", "ТАС Энергия страны", "Закарпатьегаз Сбыт", "Стрыйнафтогаз", "ЙЕ Энергия", "Львовгаз Сбыт", "Сумыгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Полтавагаз Сбыт", "Прикарпат энерго трейд", "Аскания энерджи", "Уманьгаз Сбыт", "Смарт газ систем", "Одессагаз-постачання", ТД "Лубныгаз", "Киевгазэнерджи", "Львовэнергосбыт", ДП "Пламя" ЧАО "Коростышивгаз", "Газопоставляющая компания "Гелиос".

Кроме того, 17 компаний в своих ценовых предложениях превысили отметку 6,99 грн/куб. м. Это "Газ АП" (7,60 грн), "Донецкие энергетические услуги" (YASNO, 7,89 грн), "Днепровские энергетические услуги" (7,89 грн), "Киевские энергетические услуги" 7,89 грн), "Нафтогаз постачання" (7,92 грн), "Житомирская областная энергопоставляющая компания" (7,98 грн), "Газпостачсервис" (7,99 грн), "Тернопольоблгаз" (7,99 грн), ДП "Газпостач" ООО "Тернопольгоргаз" (7,99 грн), "Луганскгаз сбыт" (7,99 грн), "Ривненская областная энергопоставляющая компания" (8,04 грн), ДП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз" (8,17 грн), "Маргаз" (8,25 грн), "Кировоградская областная энергопоставляющая компания" (8,27 грн), "Черновицкая энергопоставляющая компания" (8,30 грн), "Херсонская областная энергопоставляющая компания" (8,30 грн), "Азовгаз" (8,85 грн).

Таким образом, диапазон ценовых предложений со стороны 17 компаний, превысивших действовавшую в январе-марте предельную цену, составил от 7,60 до 8,30 грн/куб. м, а в целом по 63 поставщикам - от 6,70 до 8,30 грн/куб. м.

Как сообщил департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" в пресс-релизе 26 марта, ГПК, как поставщик "последней надежды" (ППН) будет поставлять газ своим потребителям в апреле по 6,99 грн/куб. м.

Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

Как сообщалось, на фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.