Экономика

10:15 29.03.2021

Сервис Bolt Food запускает услугу самовывоза заказов и расширяет зону доставки в Киеве

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Сервис Bolt Food запускает услугу самовывоза заказов и расширяет зону доставки в Киеве

Bolt Food запускает услугу, с помощью которой пользователи смогут самостоятельно забрать еду из ресторанов, осуществив заказ в приложении сервиса.

Как поясняется в релизе компании, распространенном в понедельник, при осуществлении заказа в приложении будет отображаться информация о статусе заказа и время, когда его можно будет забрать из ресторана. Оплата услуги будет осуществляться через приложение Bolt Food. При этом минимальная стоимость заказа не будет ограничена.

По данным Bolt, некоторые рестораны Киева уже присоединились к сервису и предлагают услугу самовывоза заказов. Перечень ресторанов-партнеров постоянно увеличивается.

Компания также сообщает, что Bolt расширяет зону доставки в Киеве - Bolt Food теперь доступен и в районах Нивок, Виноградаря и Троещины.

Общая зона доставки охватывает центральные районы Киева, Теремки, Оболонь и Почайну, а также Дарницкий (Русановка, Березняки, Лесной массив) и Днепровский (Позняки, Осокорки, Харьковский массив) районы.

"Бывают ситуации, когда планов на день слишком много. Человек постоянно передвигается по городу, корректирует маршрут и не может ждать доставки еды в определенном месте. При этом пиццерия находится по дороге. Поэтому забрать заказ самостоятельно может быть гораздо удобнее, чем ждать доставки", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt Food в Украине Игоря Шрамко.

Сервис доставки еды Bolt Food появился в Киеве в конце октября 2020 года.

Теги: #киев #bolt_food
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