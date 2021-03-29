Экономика

09:57 29.03.2021

Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

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Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

Оптовая цена природного газа для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) в марте-2021 снизится на 8,2% (на 561,38 грн) по сравнению с февралем – до 6 тыс. 279,77 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку).

"Нафтогаз" в пресс-релизе напоминает, что подписанный 9 февраля с правительством, регулятором и мэрами городов меморандум о взаимопонимании в сфере централизованного теплоснабжения предусматривает предоставление тепловикам отсрочки платежа на разницу между рыночной и фактической ценой газа до 30 сентября 2021 года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле 2020 года продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #цена
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