В Минрегионе заявили о проверке всех автозаправочных станций в Украине

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил о необходимости проверки всех автозаправочных станций в Украине для недопущения нелегального оборота горючего.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, об этом он сказал на встрече с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей автозаправочных станций.

"В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", - заявил министр развития громад и территорий.