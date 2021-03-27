Экономика

10:36 27.03.2021

В Минрегионе заявили о проверке всех автозаправочных станций в Украине

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В Минрегионе заявили о проверке всех автозаправочных станций в Украине

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил о необходимости проверки всех автозаправочных станций в Украине для недопущения нелегального оборота горючего.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, об этом он сказал на встрече с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей автозаправочных станций.

"В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", - заявил министр развития громад и территорий.

Теги: #минрегион #топливо #азс
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