"Укравтодор" начал реконструкцию моста через Северо-Крымский канал в Херсонской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало реконструкцию 60-летнего моста (111 м), который обеспечивает движение автотранспорта через Северо-Крымский канал между городами Новая Каховка и Таврийск км 66+900 дороги Р-47 Херсон – Новая Каховка – Геническ.

Как сообщило агентство на своей странице в Facebook в пятницу, в настоящее время подрядчик ООО "Дорожное строительство "АЛЬТКОМ" осуществляет подготовительные работы: сделан временный пешеходный мост для комфортного движения пешеходов на время реконструкции и разбираются аварийные железобетонные конструкции.

"Укравтодор" отмечает, что после реконструкции длина моста будет составлять 111,10 м, габарит проезда будет расширен до 9 м. Ширину тротуара увеличат до 1,80 м.

Работы планируется завершить до 31 декабря 2021 года.

С 15 марта движение через мост закрыто. Для перевозки пассажиров из Каховки в Таврийск организовано дежурство автобусов с обеих сторон моста.

Объезд в городов Каховка и Таврийск организован по дорогам государственного значения Т-22-10 Новая Каховка - / М-17 / (от 0 до км 8) и дальше по дороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (км 293 - км 317) до пересечения с дорогой Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ.