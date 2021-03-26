Экономика

16:26 26.03.2021

"Укравтодор" начал реконструкцию моста через Северо-Крымский канал в Херсонской области

1 мин читать
"Укравтодор" начал реконструкцию моста через Северо-Крымский канал в Херсонской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало реконструкцию 60-летнего моста (111 м), который обеспечивает движение автотранспорта через Северо-Крымский канал между городами Новая Каховка и Таврийск км 66+900 дороги Р-47 Херсон – Новая Каховка – Геническ.

Как сообщило агентство на своей странице в Facebook в пятницу, в настоящее время подрядчик ООО "Дорожное строительство "АЛЬТКОМ" осуществляет подготовительные работы: сделан временный пешеходный мост для комфортного движения пешеходов на время реконструкции и разбираются аварийные железобетонные конструкции.

"Укравтодор" отмечает, что после реконструкции длина моста будет составлять 111,10 м, габарит проезда будет расширен до 9 м. Ширину тротуара увеличат до 1,80 м.

Работы планируется завершить до 31 декабря 2021 года.

С 15 марта движение через мост закрыто. Для перевозки пассажиров из Каховки в Таврийск организовано дежурство автобусов с обеих сторон моста.

Объезд в городов Каховка и Таврийск организован по дорогам государственного значения Т-22-10 Новая Каховка - / М-17 / (от 0 до км 8) и дальше по дороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (км 293 - км 317) до пересечения с дорогой Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ.

 

Теги: #укравтодор #херсонская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 25.03.2021
Дорожная отрасль Украины до 2023 года полностью перейдет на европейские стандарты и принципы - глава "Укравтодора"

Дорожная отрасль Украины до 2023 года полностью перейдет на европейские стандарты и принципы - глава "Укравтодора"

16:00 24.03.2021
Дорожники начали капремонт дороги Н-03 в Хмельницкой области – "Укравтодор"

Дорожники начали капремонт дороги Н-03 в Хмельницкой области – "Укравтодор"

14:46 24.03.2021
Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

12:49 23.03.2021
Дорожники начали ремонт участка дороги М-12 в Тернопольской области – части трассы М-30 – "Укравтодор"

Дорожники начали ремонт участка дороги М-12 в Тернопольской области – части трассы М-30 – "Укравтодор"

17:46 22.03.2021
Дорожники возобновили реконструкцию трассы М-03 после зимней паузы – "Укравтодор"

Дорожники возобновили реконструкцию трассы М-03 после зимней паузы – "Укравтодор"

16:41 19.03.2021
Стартовало строительство новой дороги в Одесский морпорт - глава "Укравтодора"

Стартовало строительство новой дороги в Одесский морпорт - глава "Укравтодора"

16:11 16.03.2021
"Укравтодор" начал совместный с ЕБРР антикоррупционный проект

"Укравтодор" начал совместный с ЕБРР антикоррупционный проект

14:06 16.03.2021
Подрядчик начал работы на 3 участках дороги М-04 в Днепропетровской области – части трассы М-30 – "Укравтодор"

Подрядчик начал работы на 3 участках дороги М-04 в Днепропетровской области – части трассы М-30 – "Укравтодор"

11:12 15.03.2021
"Укравтодор" начал ремонт объездной дороги Харькова

"Укравтодор" начал ремонт объездной дороги Харькова

14:42 12.03.2021
"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдолг Украины в феврале увеличился в долларах на 0,74% и снизился в гривне на 0,21% - Минфин

МВФ и Украина в ближайшие несколько месяцев продолжат обсуждение реформ в бюджетной и фискальной сфере – Фонд

Основные акционеры Калашников и Сoncorde Сapital выкупили миноритарную долю медсети "Добробут" у Horizon Capital

Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Автокомпания "Богдан Моторс" в 2020г получила 3,4 млрд грн убытка

"Эпицентр К" открывает обновленный ТЦ в Хмельницком

"Укртранснафта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 15%

Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года

Госпродпотребслужба провела переговоры с КНР по открытию 15 рынков для украинской продукции

Еще 16 компаний подали заявки на авторизацию АЭО и могут получить этот статус в течение полугода - глава Гостаможни

В повестке дня внеочередного заседания Рады ожидаются законопроекты о поддержке ФЛП и перечне запрещенных к приватизации компаний

Винницкий молокозавод "Рошен" в 2020 году получил 46,19 млн грн чистой прибыли

"Киевпассервис" в 2020 году получил 17,5 млн грн убытка

Госэкоинспекция в 2021 году проверит около 30 топ-загрязнителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА