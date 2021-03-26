"Эпицентр К" открывает обновленный ТЦ в Хмельницком

ООО "Эпицентр К" 27 марта откроет после обновления торговый центр на ул.Заричанской, 11/4 в Хмельницком, планирует запустить еще семь обновленных объектов в городах Украины летом.

"Обновленный ТЦ в Хмельницком станет уже третьим торговым объектом сети, открытым в марте этого года. Летом мы планируем запустить в работу еще семь новых и реформатированных ТЦ в разных городах Украины", – цитируется в пресс-релизе заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Как сообщила пресс-служба компании, реформатирование ТЦ "Эпицентр" в Хмельницком было начато в марте 2020 года. После проведения работ арендная площадь объекта увеличилась на треть – до 33,64 тыс. кв. м, общая площадь составляет 53,3 тыс. кв. м. Количество сотрудников в штате увеличилось до 542 человек.

В торговом центре представлены ритейл-форматы shop-in-shop, среди которых галерея "Деко" (1,97 тыс. кв. м), "Центр мебели" (2,34 тыс. кв. м), а также sleep-студия с товарами для сна (120 кв. м). Кроме того, открыт магазин Intersport (917 кв. м), центр техники "ЦЕ ТЕ" (950 кв. м), детский магазин E.PIC (1 тыс. кв. м), "Аптека 100+" и Food Market (1,8 тыс. кв. м).

Инфраструктура ТЦ также включает парковку площадью 15 тыс. кв. м, рассчитанную на 550 машиномест.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на март 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.