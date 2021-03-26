"Укртранснафта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 15%

ПАО "Укртранснафта" (УТН) в 2020 году увеличила чистую прибыль на 15% (на 117,237 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 896,44 млн грн, говорится в обнародованной на сайте компании аудированной консолидированной отчетности.

Основное отличие консолидированной от отдельной отчетности связано с включением в первую результатов деятельности созданного УТН в 2019 году ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", занимающегося продажей нефтепродуктов.

Чистый доход от реализации продукции в 2020 году вырос на 52,7% (на 1 млрд 886,243 млн грн) – до 5 млрд 462,903 млн грн, валовая прибыль – на 52,1% (на 723,079 млн грн), до 2 млрд 111,298 млн грн.

В структуре дохода 3 млрд 466,077 млн грн было получено от транзита и резервирования мощностей, 275,239 млн грн – от транспортировки на НПЗ Украины, 1 млрд 721,587 млн грн – от операций по продаже нефти и нефтепродуктов (771,558 млн грн и 950,029 млн грн).

В т.ч. от транспортировки нефти в Беларусь получено 273,644 млн грн дохода.

Кроме того, от транзита и резервирования было получено 2 млрд 264,412 млн грн валовой прибыли, от продаж нефти и нефтепродуктов – 244,879 млн грн валовой прибыли (230,357 млн грн и 14,522 млн грн), тогда как транспортировка на НПЗ Украины принесла 397,993 млн грн валового убытка.

В 2019 году "Укртранснафта" не имела дохода от продаж нефти и нефтепродуктов.

В отчетности также указано, что на протяжении мая 2019 - января 2020 компания получила 103,823 млн грн компенсации от российской "Транснефти" за вытеснение некачественной нефти с украинского участка МН "Дружба" путем оказания услуг по резервированию.

В апреле 2020 года компания на спаде цен приобрела для последующей перепродажи 182 тыс. тонн азербайджанской нефти на общую сумму 1 млрд 118,946 млн грн. Для осуществления этой операции у АО "Укргазвыдобування" (УГВ) была получена возвратная беспроцентная финансовая помощь на 1,2 млрд грн сроком до 31 декабря 2020 года.

В ноябре 2020 года 90 тыс. тонн этой нефти на сумму 771,558 млн грн было реализовано на 771,558 млн грн (БНК и УГВ - ИФ), также была получена предоплата еще за 90 тыс. тонн (от Trafigura - ИФ) в размере 67% (520,413 млн грн).

Услуга хранения нефти принесла компании в прошлом году 14,895 млн грн операционного дохода.

Согласно отчетности, компания прогнозирует уменьшение объемов транзита на протяжении 2021 года в результате изменения потребления нефтепродуктов в Европе из-за влияния пандемии COVID-19, но не ожидает, что снижение в текущем году будет существенным.

"Укртранснафта" также не предусматривает никаких трудностей в соблюдении требований по своим обязательствам и ожидает достаточный уровень ликвидности.

Как сообщалось, "Укртранснафта" в 2020 году снизила транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь на 0,4% (на 54,5 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 13 млн 72,1 тыс. тонн.

Объем транспортировки нефти на НПЗ Украины за прошлый год составил 2,588 млн тонн, что на 8,6% (на 205,7 тыс. тонн) больше, чем в 2019-м. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг составила 1 млн 178,8 тыс. тонн (+29,8%).

Кроме того, транспортировка нефти в экспортном режиме по маршруту Южный-Броды-Мозырь составила 79,9 тыс. тонн. В этот объем вошла прокачка приобретенных "Укртранснафтой" весной на спаде цен объемов азербайджанской нефти с ее последующей продажей "дочке" БНК.

Таким образом, в 2020 году общая транспортировка нефти по трубопроводам компании составила 15 млн 739,9 тыс. тонн (+1,5%). Доля в ней транзитного объема составила 83,1%, перекачки на НПЗ страны – 16,4%, экспорта – 0,5%.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.