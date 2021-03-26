Экономика

13:51 26.03.2021

Госпродпотребслужба провела переговоры с КНР по открытию 15 рынков для украинской продукции

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Госпродпотребслужба провела переговоры с КНР по открытию 15 рынков для украинской продукции

Открытие 15 китайских рынков для продукции из Украины и экспорт украинского ячменя обсудила Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в ходе встречи с послом КНР Фань Сяньжуном, написала глава ведомства Владислава Магалецкая в Facebook в пятницу.

По ее данным, Госпродпотребслужба намерена интенсифицировать усилия по открытию рынка Китая для украинских экспортеров гороха, рыбной продукции, пшеницы, черешни, яблок.

Магалецкая уточнила, что ее ведомство совместно с Агентством по идентификации и регистрации животных реализовали возможность выдачи Сертификата здоровья на экспорт меда из Украины в КНР. Помимо того, она назвала приоритетным сотрудничество Украины и Китая в сфере кормов для животных.

Китай - один из важнейших торговых партнеров Украины с долей в 14,5% от всего украинского экспорта, большую часть которого составляет с/х продукция, подчеркнула глава Госпродпотребслужбы. По ее данным, в 2020 году экспорт украинских товаров в КНР вырос почти вдвое, а в 2019 году увеличение составило 63%.

Как сообщалось, украинская сельхозпродукция в 2020 году получила доступ на рынки 12 стран. Согласовано 35 экспортных сертификатов, пройдено два аудита ЕС, касающихся госконтроля над производством рыбы, мяса птицы и продуктов из них.

По данным Госпродпотребслужбы, в 2021 году продолжается работа по расширению экспорта по разным товарным позициям, в числе которых - продукция птицеводства, скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, бобовые, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

 

Теги: #рынок #китай #госпродпотребслужба
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