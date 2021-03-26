Госэкоинспекция в 2021 году проверит около 30 топ-загрязнителей

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) в 2021 году проведет около 30 плановых проверок крупных предприятий в Днепропетровской области, сообщил на "круглом столе" в Офисе ГЭИ в Кривом Роге Андрей Мальованый.

Согласно пресс-релизу на сайте ведомства, в частности, плановые проверки будут проводиться с 5 апреля на "ArcelorMittal Кривой Рог", с 21 апреля - на ЧАО "Кривой Рог Цемент", с 27 апреля - на ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК), с 06 мая на КП "Кривбассводоканал".

Кроме того, с 10 июня запланированы проверки на ООО "Метинвест - Криворожский ремонтно-механический завод", с 14 июня - на ООО "Екоспецтранс", в августе - на ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК), в ноябре на ООО "Рудомайн".

Глава ГЭИ пояснил, что плановые проверки соблюдения природоохранного законодательства предусматривают комплексный контроль всей деятельности предприятия.

"Они продолжаются 10 дней, во время которых инспекторы проверяют работу оборудования на промышленном объекте, соблюдение требований имеющихся разрешений, нормативов по выбросам загрязняющих веществ в воздух, сбросов сточных вод, а также правил обращения с отходами", - отметил Мальованый.

При этом он подчеркнул, что в случае выявления на предприятиях фактов нарушений с признаками уголовных, Госэкоинспекция будет обращаться в суд с требованием приостановить работу субъектов хозяйствования.