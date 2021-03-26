Экономика

11:16 26.03.2021

Госэкоинспекция в суде требует прекратить строительство нового хвостохранилища на "ArcelorMittal Кривой Рог" без разрешений

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Госэкоинспекция в суде требует прекратить строительство нового хвостохранилища на "ArcelorMittal Кривой Рог" без разрешений

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) в судебном порядке требует прекратить работы по сооружению Криворожским горно-металлургическим комбинатом ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) хвостохранилища "III карта", так как предприятие не подготовило дополнительную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

"Госэкоинспекция Приднепровского округа подала исковое заявление в суд о невыполнении предприятием предписания, выданного инспекторами в ходе проверки 4-18 марта", - сообщил председатель ГЭИ Андрей Мальованый, которого цитирует пресс-служба ведомства.

При этом он уточнил, что речь идет о непроведении АМКР дополнительной ОВОС строительства нового хвостохранилища "III карта". "Обязательность осуществления такой оценки приведена в экологических условиях выводов по ОВОС. Во время проверки инспекторы выдали предписание провести соответствующую процедуру, однако во время мероприятий контроля 23 марта было зафиксировано его невыполнение", - констатировал Мальованый.

По его словам, согласно закону "Об оценке воздействия на окружающую среду" предприятие не может строить мощности с нарушением требований ОВОС. При этом работы по сооружению хвостохранилища "III карта" уже начаты - снят плодородный слой почвы.

"Поэтому Госэкоинспекция в судебном порядке будет требовать прекращения деятельности по строительству АМКР этого объекта. Судебный процесс буду держать на личном контроле", - подчеркнул глава ведомства.

Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" намерен построить еще одно хвостохранилище – "III карта" - специальное гидротехническое сооружение, которое используется для размещения отходов обогащения. Согласно документации, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", планируемая деятельность заключается в строительстве хвостохранилища "III карта" на территории Гречаноподовского и Новолатовского сельских советов Широковского района Днепропетровской области. Строительство хвостохранилища для складирования хвостов обогащения необходимо "в связи с достижением действующими хвостохранилищами границ экономической целесообразности их наращивания".

Уточняется также, что производительность предприятия по сырой руде на 2021-2025 годы составляет 24,4269 млн тонн в год, при этом годовой выход хвостов -14,964 млн куб. м в год. Проектная отметка ограждающей дамбы -100 м. Общая емкость хвостохранилища -34,8 млн куб. м, полезная емкость – 29,4 млн куб. м. Площадь чаши хвостохранилища - 382,95 га. Общая длина ограждающих дамб – 5950 м, их максимальная высота - 12 м. Площадь участка строительства -521,1245 га.

АМКР в настоящее время эксплуатирует три хвостохранилища, в два из которых – "Миролюбовка" и "Объединенное. Четвертая карта" – предприятие планирует инвестировать в 2020–2024 годах около $50 млн. В третье хвостохранилище "Центральное" компания уже вложила свыше $15 млн, завершив в 2017 году строительство до отметки +90 метров (сейчас +95 м). Еще столько же АМКР израсходует на его расширение до отметки +115 м (эти работы запланированы на ближайшие семь лет).

Генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо в интервью корпоративному изданию в марте 2020 года заявлял, что предприятие намерено инвестировать в долгосрочные проекты. "Мы будем пытаться улучшить ситуацию в горном департаменте предприятия, потому что оно является ключевым в нашем деле. Там мы построим хвостохранилища, которых нам хватит, по крайней мере, еще на 20 лет", - сказал тогда топ-менеджер.

Вместе с тем, в пресс-релизе компании от 19 марта 2021 года Лонгобардо указывал на задержку с выдачей разрешительных документов.

"К сожалению, уже с начала 2021 года АМКР столкнулся с рядом новых вызовов. Так, уже третий месяц компания пребывает в режиме ожидания разрешительных документов от Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. В состоянии простоя сейчас находится аглоцех метпроизводства. Простой аглоцеха негативно влияет на общий уровень производства - это также может повлечь дальнейшую остановку производственных мощностей по всем переделам с соответствующими последствиями для значительной части персонала. С каждым днем ситуация усугубляется. Тем не менее, мы все же надеемся на оптимистичный сценарий развития событий, что позволит обеспечить повышение благосостояния наших людей и успешную работу АМКР в будущем", - сказал топ-менеджер.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #госэкоинспекция #arcelormittal
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