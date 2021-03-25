Экономика

19:27 25.03.2021

Кабмин должен ужесточить контроль за оборотом октаноповышающих компонентов под видом растворителей - мнение

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Кабмин должен ужесточить контроль за оборотом октаноповышающих компонентов под видом растворителей - мнение

Кабинету министров Украины необходимо обратить внимание на оборот растворителей (код УКТВЭД 3814009090), под видом которых все чаще фиксируется безналоговый оборот нефтепродуктов и компонентов для их производства в кустарных условиях, считают в консалтинговой группе "А-95".

"Пресечение этих схем позволит увеличить поступления в бюджет, радикально снизить объемы фальсификата на топливном рынке и тем самым защитить автомобили и здоровье граждан от этой токсичной продукции", - указано в пресс-релизе.

По данным "А-95", основные злоупотребления наблюдаются в секторе мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат и нефть внутренней добычи, получая бензин и дизельное топливо стандартов Евро-2 и Евро-3, реализация которых на внутреннем рынке запрещена.

Далее, чтобы уйти от налогообложения акцизом, они осуществляют подмену товарного кода с фактического 2710 (нефть и нефтепродукты) на код 3814 (растворители). Потом такая продукция отправляется либо на нефтебазы для дальнейшего смешивания с октаноповышающими компонентами, либо напрямую на АЗС, что было неоднократно задокументировано органами Государственной фискальной службы.

По оценкам консалтинговой группы, годовой объем бензина и дизельного топлива с мини-НПЗ достигает 450 тыс. тонн, а бюджетные потери от неуплаты акциза и НДС могут достигать 5 млрд грн в год.

"Это полностью теневой бизнес, который, по сути, весь работает за наличные, а значит, питает налоговые ямы, "скрутки" и стимулирует построение нелегальной системы сбыта через такие же незаконные АЗС", - отметил директор "А-95" Сергей Куюн.

По его данным, новой схемой злоупотреблений является импорт растворителей для лакокрасочной промышленности, которые по факту представляют собой смесь октаноповышающих компонентов – метил-трет-бутилового-эфира, метанола и прочих спиртов. Согласно Налоговому кодексу Украины, по отдельности эти компоненты облагаются по максимальной акцизной ставке для бензинов – EUR213 за 1 тыс. литров, но в смеси под видом растворителей въезжают без акциза. Это также стало возможным благодаря специальным разъяснениям Государственной налоговой службы от 11 июня 2020 года.

В 2020 году в Украину было импортировано 77,4 тыс. тонн растворителей, что на 15% больше, чем в 2019 году, когда импорт составил 67,3 тыс. тонн. Основной объем поступает из России и Беларуси. В январе-феврале 2021 года импорт продолжил рост: 9,2 тыс. тонн против 8 тыс. тонн (+15%) за аналогичный период прошлого года.

По данным группы, импортерами подавляющего объема таких растворителей преимущественно выступают компании, напрямую связанные с сетями автозаправочных станций или мини-НПЗ. Потери госбюджета по акцизу и НДС, если злоупотребления с импортом растворителей не будут пресечены, могут составить 1,1 млрд грн.

По мнению "А-95", правительству необходимо разработать систему контроля потоков углеводородного сырья и готовой продукции с мини-НПЗ, а в отношении импорта растворителей в корректировке нуждается упомянутое разъяснение Государственной налоговой службы.

"Активная деятельность мини-НПЗ, импорт растворителей и теневой рынок имеют колоссальный мультипликативный эффект. Это не просто потери бюджета, это удар по украинским нефтеперерабатывающим заводам и легальному бизнесу по торговле нефтепродуктами. Оценить суммарный негативный эффект крайне сложно", - резюмировал Куюн.

Ранее тему "растворителей" и использования схем уклонения от уплаты акцизного налога подняла "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ).

Теги: #топливо #контроль #присадки
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