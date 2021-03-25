Госдолг Украины в феврале увеличился в долларах на 0,74% и снизился в гривне на 0,21% - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в феврале 2021 года увеличился на 0,74% в долларах США до $91,41 млрд и снизился на 0,21% в гривне - до 2,552 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Как пояснил Минфин, совокупный госдолг сократился в гривневом эквиваленте на 5,28 млрд грн в основном за счет сокращения гарантированного долга.

"На протяжении февраля валютный курс гривни по отношению к доллару несколько укрепился, что привело к уменьшению государственного внешнего долга в гривневом эквиваленте на 11,2 млрд грн, при этом государственный внутренний долг увеличился на почти эквивалентную сумму - 11,15 млрд грн", – указал Минфин.

Согласно его данным, прямой госдолг в феврале этого года в долларовом выражении возрос на 0,95% - до $81,05 млрд, в гривневом – остался на неизменном уровне 2,263 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 0,02% - до $44,32 млрд.

Гарантированный государством долг в феврале 2021 года снизился на 0,86% - до $10,36 млрд, в гривне - на 1,77%, до 289,28 млрд грн.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам февраля снизилась до 35,3%, в СПЗ - до 13,87%, в японской йене осталась на прежнем уровне - до 0,62%, тогда как в евро возросла до 13,74%, в гривне – до 36,47%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в январе укрепился до 27,93 грн/$1 по сравнению с 28,19 грн/$1 в январе.